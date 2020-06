New Yorker Naturkundemuseum will Roosevelt-Denkmal entfernen lassen

New Yorks Gouverneur Cuomo beklagt Verstöße gegen Corona-Regeln

Am Wochenende waren in den sozialen Netzwerken viele Aufnahmen kursiert, die Menschen in New York City ohne Masken und Abstand in Restaurants und Bars zeigen. Der Gouverneur des Bundesstaats, Andrew Cuomo, fordert nun Bill de Blasio, Bürgermeister von New York City, auf, die Regeln stärker durchzusetzen. Der weist die Kritik zurück.