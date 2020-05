New Yorker Arzt hilft Covid-19-Kranken - und stirbt

Anzeige

Er nahm ihn ernst, den Hippokratischen Eid, riskierte sein Leben und fand den Tod. Um den Menschen in der Corona-Krise helfen zu können, verschob der Arzt James Mahoney seine Pensionierung. Dann erlag er dem tückischen Virus. Gestorben mit nur 62 Jahren.

Mahoney half Opfern von Terror und Hurrikan

Mahoney arbeitete in Brooklyn, New York war das amerikanische Zentrum der Pandemie. 40 Jahre lang war der Arzt im Dienst – erst nur im Brooklyner Universitätsklinikum, dann – so berichtet die Online-Ausgabe des Magazins „stern“ - im Kings County Hospital Center. Viel hatte er erlebt – sowohl Terroropfern des 11. September geholfen als auch Patienten, die nach dem Hurrikan Sandy zu ihm kamen.

Und auch vor Corona wollte der Arzt, den sie im Krankenhaus „unseren Jay-Z“ (nach dem Rapper und R’n’B-Künstler) nannten, nicht kneifen. Er erzählte seiner Familie, dass sie sich in Sachen Rente noch etwas gedulden müsse. Tag und Nacht kümmerte er sich fortan um Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19.

Dann zeigte Mahoney Symptome, die sich verschlimmerten. Er wurde Patient in seinem Krankenhaus, selbst Familienmitglieder durften ihn nicht mehr besuchen. Ärzte aus seinem Kollegium begleiteten ihn bei seiner Verlegung ins Tisch-Hospital. Sie waren bei ihm, als er starb.

Mahoney hatte zeitlebens junge afroamerikanische Ärzte gefördert

Zeitlebens hatte der Afroamerikaner Mahoney junge afroamerikanische Ärzte gefördert. Jetzt werden auf der Spendenplattform GoFundMe im Namen des Corona-Helfers Spenden für Stipendien gesammelt – für junge, schwarze Ärzte, die an der Suny Downstate Medival School studieren möchten, der Hochschule, an der auch Mahoney zum Arzt wurde.