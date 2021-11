New York: „Piano Man“ Joel spielt wieder Konzerte nach Covid-Pause

Anzeige

New York. Der „Piano Man“ ist zurück: Nach einer mehr als einjährigen Zwangspause nimmt US-Musiker Billy Joel (72) seine monatlichen Auftritte im New Yorker Madison Square Garden wieder auf. Am Freitag soll der vielfach preisgekrönte Sänger wieder im legendären Madison Square Garden auftreten und regelmäßige Shows spielen, „solange die Nachfrage anhält“, wie die Konzerthalle am Donnerstag mitteilte.

„Piano Man“-Sänger Joel trat seit 2014 einmal pro Monat im Madison Square Garden in Manhattan auf - inzwischen kommt er, inklusive der Konzerte, die er dort davor bereits gab, auf weit mehr als 100 Auftritte und mehr als zwei Millionen verkaufte Tickets. In der Corona-Krise war der Madison Square Garden, wo neben Konzerten auch Basketball und Eishockey gespielt werden, geschlossen.