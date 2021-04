New York: Ein Toter und zwei Verletzte bei Schüssen in Laden

Anzeige

West Hempstead. Durch Schüsse in einem Lebensmittelgeschäft im US-Staat New York ist eine Person getötet worden. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte die Polizei im Bezirk Nassau County mit. Zum Zeitpunkt des Vorfalls hätten sich „ein paar Hundert“ Menschen in dem Geschäft in Long Island aufgehalten, ergänzte der lokale Polizeichef Patrick Ryder vor Reportern.

Mitarbeiter wurde getötet

Die Schüsse seien in einem Büro eines Managers im oberen Stockwerk des Supermarkts in West Hempstead gefallen, also nicht im Verkaufsbereich unten. Getötet worden sei ein 49-jähriges Mitglied der Belegschaft, hieß es weiter.

Ryder nannte eine Person, die für die Ermittler von Interesse in dem Fall und in dem Laden angestellt gewesen sei. Die Person habe eine Pistole besessen. Festgenommen wurde zunächst niemand.