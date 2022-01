US-Ermittelnde finden verstümmelte Leiche in Tiefkühltruhe

Anzeige

Anzeige

New Orleans. US-Ermittler haben bei der Suche nach einer Vermissten einen enthaupteten Körper in einem Tiefkühler entdeckt. Die Tiefkühltruhe habe in einem alten Bus gestanden, der auf einem Grundstück in New Orleans geparkt war, berichtete der Sender WDSU-TV. Der 34-jährige Bewohner sei festgenommen worden und solle unter anderem wegen Behinderung der Justiz bei Todesermittlungen und wegen Drogendelikten belangt werden - nicht aber wegen des Todes der Person selbst.

Die Frau wurde Medienberichten zufolge zuletzt im November gesehen. Ermittler fragen bereits am Sonntag Nachbarn des 34-Jährigen, ob ihnen Gerüche aufgefallen seien. Am Dienstag seien sie dann mit einem Durchsuchungsbefehl wiedergekommen und hätten die Leiche gefunden, hieß es. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.