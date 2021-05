Neunlinge überstehen erste Wochen nach Frühgeburt: „Hoffen, dass alles gut wird“

Anzeige

Casablanca. Nach einer Neunlingsgeburt Anfang Mai in Marokko haben alle Babys die ersten Wochen überstanden. Die fünf Mädchen und vier Jungen seien nach der Frühgeburt in einem stabilen Zustand, aber weiterhin sehr schwach, sagte einer der behandelnden Ärzte, Chalil Msaif, der Nachrichtenagentur AP. In der dritten Woche nach der Geburt habe sich aber ein Stück weit Optimismus breit gemacht, dass alle Babys es schaffen könnten.

Seit den 1970ern gibt es nur Berichte über zwei weitere Neunlingsgeburten, bei denen aber alle Babys innerhalb weniger Tage starben. In den USA brachte eine Frau 2009 acht Babys zur Welt, die alle überlebten. Sie ist damit auch im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen.

Die aus Mali stammende Halima Cissé brachte die neun Babys am 5. Mai in Casablanca per Kaiserschnitt zur Welt. Die 25-Jährige war dort hin verlegt worden, um von Spezialisten wie dem Neonatologen Msaif in der Ain-Bordscha-Klinik behandelt zu werden. Eigentlich hatten ihre Ärzte nach dem Ultraschall nur mit sieben Babys gerechnet.

Ärzte hatten nach Ultraschall nur mit sieben Babys gerechnet

Die sehr früh in der 30. Schwangerschaftswoche geborenen Babys wogen nur zwischen 500 Gramm und einem Kilo. Neonatologe Msaif sagte, bei allen gebe es Bedenken, sei es um Herz, Lunge oder Kopf. Aber sie seien stabil und die meisten von ihnen hätten gute Phasen, in denen es keine Probleme gebe. „Wir hoffen, dass alles gut werden wird.“

Klinikdirektor Jussef Alaui sagte, die erfolgreiche Geburt der Neulinge in seinem Krankenhaus sei ein stolzer Moment für ganz Marokko gewesen. „Jetzt ist die Herausforderung, die Babys wieder gesund heraus zu bringen.“