Neunjähriger stirbt beim Spielen: Bisher keine Hinweise auf Straftat

Karlstadt. Nach dem Tod eines Jungen im unterfränkischen Karlstadt haben die Ermittler derzeit keine konkreten Hinweise auf ein Verbrechen. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. „Da sind viele Dinge noch unklar.“ Die Leiche soll noch am Dienstag obduziert werden.

„Müssen noch viele Zeugen befragt werden, auch Kinder“

Der Neunjährige hatte sich am Samstag beim Spielen auf dem Gelände einer ehemaligen Grundschule tödliche Verletzungen zugezogen. Wie genau dies passierte, sei noch nicht geklärt. „Es müssen noch ganz viele Zeugen befragt werden, auch Kinder“, sagte der Sprecher. Der Schüler war nach bisherigen Erkenntnissen zusammen mit Gleichaltrigen auf dem Areal im Landkreis Main-Spessart unterwegs.