Neunjähriger in St. Louis durch Waffengewalt getötet

St. Louis. Ein neunjähriger Junge ist in St. Louis angeschossen worden und später in einem Krankenhaus seiner Verletzung erlegen. Der Schusswaffenvorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) in einem Wohngebiet im Zentrum der Stadt im US-Staat Missouri ereignet, teilte die Polizei mit. Details zum Hergang nannte sie zunächst nicht, auch die Identität des Kindes oder jene der Täter war noch unbekannt. Festnahmen gab es bis Montagvormittag (Ortszeit) auch nicht.

Im vergangenen Jahr meldete St. Louis einen starken Anstieg der Waffengewalt, bei der Minderjährige Opfer wurden: Mehr als 100 Kinder wurden angeschossen, etliche starben.