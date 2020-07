Neun Wäschereimitarbeiter in der Eifel mit Corona infiziert

Anzeige

Neun Mitarbeiter einer Wäscherei in Malbergweich in Rheinland-Pfalz sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Infizierten und die direkten Kontaktpersonen befänden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, berichtet der SWR. Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm geht aktuell davon aus, dass es Zusammenhänge mit dem Corona-Ausbruch in einem Rehazentrum in Trier gibt.

Da das Unternehmen nach Angaben des Gesundheitsamtes jedoch über ein gutes Hygienekonzept verfügt, kann der Betrieb der Wäscherei weiterlaufen. Am Samstag wurden laut SWR alle 64 Mitarbeiter auf das Virus getestet. Zuvor wurde am Freitag festgestellt, dass es in der Wäscherei mindestens einen bestätigten Corona-Fall gibt.