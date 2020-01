Neun menschliche Skelette auf Grundstücken in Vietnam entdeckt

Anzeige

Hanoi. In einem Dorf im vietnamesischen Mekongdelta sind neun menschliche Skelette auf benachbarten Privatgrundstücken gefunden worden.

Wie Staatsmedien am Freitag berichteten, entdeckte ein Anwohner in der Provinz Tây Ninh zunächst zwei in Säcke verpackte Leichen in einem Teich hinter seinem Haus und informierte die Behörden. Die Polizei durchsuchte die Gegend und stieß auf dem Grundstück einer Nachbarin auf sieben weitere Skelette.

Skelette sollten verkauft werden

Die Frau habe daraufhin erklärt, ihr verstorbener Mann habe zu Lebzeiten menschliche Überreste erworben, um sie gewinnbringend weiterzuverkaufen. Nach dem Tod ihres Mannes vor knapp einem Jahr habe sie die zwei Skelette in den Teich ihres Nachbarn geworfen. Von der Existenz der übrigen sieben habe sie nichts gewusst.

Die Polizei ermittele in dem Fall und arbeite an der Identifizierung der menschlichen Überreste.

RND/dpa