Klinikum Neumünster: Chefarzt soll seinen Impfpass gefälscht haben

Neumünster. Der erste Fall ist erst wenige Wochen her, nun steht im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster (FEK) erneut ein Mitarbeiter im Verdacht, seinen Impfpass gefälscht zu haben. Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, handelt es sich bei dieser zweiten Person nicht um einen normalen Angestellten, sondern um einen Chefarzt mit gehobener Funktion im Gesundheitsschutz.

„Ja, es gibt einen zweiten Anfangsverdacht auf Impfpassfälschung“, bestätigte FEK-Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf gegenüber der Zeitung. „Wir haben umgehend gehandelt, einige Aspekte geprüft und dann Anzeige bei der Polizei erstattet.“ Der betroffene Mitarbeiter sei in Absprache mit dem Aufsichtsrat sofort freigestellt worden. Details nennt Ganskopf nicht – es handele sich um ein laufendes Verfahren.

Mit Erkältungssymptomen auf Station erschienen

Dass bei dem Mann laut „Kieler Nachrichten“ mittlerweile auch noch eine Corona-Infektion festgestellt wurde, macht den Fall noch brisanter. Aktuell befinde er sich zwar in Quarantäne. Es werde aber geprüft, ob er vor dem positiven Test trotz Erkältungssymptomen zur Arbeit auf Station erschienen sei.

Wie der Ärztliche Direktor des FEK, Dr. Andrea Pace, der Zeitung sagte, habe das Gesundheitsamt auf den positiven Corona-Test hin ein Kontaktermittlungsverfahren eingeleitet und festgestellt, dass sich keine Patientin und kein Patient angesteckt habe. Allerdings bestehe der Verdacht, dass sich „eine Person aus dem beruflichen Umfeld“ bei dem Arzt angesteckt habe. Diese Person sei ebenfalls positiv getestet, der Weg der Ansteckung sei aber noch ungeklärt.

Dem Chefarzt droht der Entzug der Approbation

Sollte der unter Verdacht stehende Chefarzt seinen Impfpass tatsächlich gefälscht haben, könnte das erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wie Max Wellenreuther, Flensburger Fachanwalt für Arbeitsrecht, gegenüber den „Kieler Nachrichten“ erklärte, muss der Mann unabhängig von der Dauer des Beschäftigungsverhältnisses für eine derartige Täuschung mit einer fristlosen Kündigung rechnen.

Und es könnte den Chefarzt sogar noch härter treffen: Möglicherweise droht ihm auch der Entzug seiner Approbation. Zuständig ist dafür das Landesamt für soziale Dienste. Liegt ihr eine schriftliche Anzeige vor, kann aber auch die Ärztekammer Schleswig-Holstein berufsrechtliche Ermittlungen aufnehmen, so ihr Präsident Henrik Herrmann auf Nachfrage der Zeitung. Die Kammer könne in so einem Fall Geldbußen von bis zu 3000 Euro verhängen. Aber auch der Entzug der Weiterbildungsbefugnis wäre möglich.