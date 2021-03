Stärke von 8,1: Neues schweres Erdbeben vor Neuseeland

Anzeige

Anzeige

Wellington. Vor der Küste Neuseelands hat es am Freitag (Ortszeit) erneut ein heftiges Erdbeben gegeben. Der nationale Katastrophenschutz rief Bewohner in einigen Regionen der Nordinsel auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Nach Daten des United States Geological Survey hatte das Beben um die Inselgruppe Kermadec Islands eine Stärke von 8,1. Bereits zuvor hatte es in der Region heftig gebebt.