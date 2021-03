Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Nächstes Tief rollt bereits auf Deutschland zu

Anzeige

Anzeige

„Klaus“ war nur der Anfang: Nachdem das Sturmtief am Donnerstag über Deutschland gezogen ist und dabei zwar keine schweren Schäden verursacht, aber doch vielerorts das öffentliche Leben eingeschränkt hat, laufen am Freitag die Aufräumarbeiten etwa auf mehreren Bahnstrecken weiter. Derweil schickt sich der nächste Sturm an, dem Land Sturmböen zu bringen: Am Sonnabend erreicht „Luis“ Mitteleuropa.

Der Freitag bringt aber zunächst ein Verschnaufpause zwischen den Stürmen: „Heute bleibt es zunächst ruhiger“, sagt Jürgen Schmidt, Diplom-Meteorologe von „WetterKontor“. Doch das ruhige Wetter sei nur von kurzer Dauer: Noch am Abend werden die ersten Regenwolken von Westen Deutschland erreichen - und mit ihnen kommen neue Sturmböen.

Bilanz von „Klaus“: „Kein extremer Sturm“

Anzeige

Die Böen, die Sturmtief „Klaus“ brachte, hätten ziemlich genau den Vorhersagen entsprochen, so Schmidt. Vor allem an der Nordseeküste, aber auch in den Höhenlagen wurden Böen von deutlich über 100 km/h erreicht. „Das war kein extremer, aber ein kräftiger Frühjahrssturm“, bilanziert der Meteorologe. Vor allem umgestürzte Bäume sorgten für Probleme, etwa auf Bahnstrecken vor allem in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Auch in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Brandenburg mussten Sturmschäden beseitigt werden. Im Eichsfeldkreis in Thüringen und in Bremen kam es zu Stromausfällen.

Vorhersage für „Luis“: Schwerpunkt zunächst im Süden

Ähnliches könnte mit „Luis“ bereits am Wochenende erneut auf Deutschland zukommen - dann aber mit einem Schwerpunkt im Süden des Landes. „Auf den Bergen und in exponierten Lagen sind wieder Orkanböen zu erwarten“, sagt Schmidt und nennt unter anderem den Brocken, den Schwarzwald, das Fichtelgebirge und das Erzgebirge als Gefahrengebiete.

Anzeige

„Luis“ ziehe zwar weiter südlich als „Klaus“ und werde vor allem den Süden, Mittel- und Westdeutschland treffen, könne aber am Sonnabendabend und am Sonntag auch den Norden erreichen, so Schmidt weiter. Dabei bleiben die Temperaturen zunächst zweistellig. „Luis“ werde ungefähr so kräftig wie „Klaus“, schätzt der Meteorologe.

Ist „Luis“ abgezogen, wird es noch einmal kalt in Deutschland: Mit der kommenden Woche werde sich die Wetterlage ändern, der Wind auf Nordost drehen, so Schmidt. Das bedeutet: Aprilwetter im März. „Da ist alles drin“, sagt der Experte und sagt ab Mittwoch Regen, aber auch Schnee- und Graupelschauer bis in die tieferen Lagen voraus.