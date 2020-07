Neuenkirchen: Zwei Leichen nach Brand in Haus gefunden - Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Der nächste Ausbruch in den USA: New York diskutiert über Gewaltwelle

Die Zahlen steigen sprunghaft an in New York. Nach Corona hat die Metropole mit einer Welle der Gewalt zu kämpfen. Auch in anderen US-Städten häufen sich die Vorfälle - entsandte Sicherheitskräfte des Bundes sorgen stellenweise für neue Spannungen.