Neue Spur nach Dresdner Juwelendiebstahl: Beweise bei Razzia sichergestellt

Anzeige

Anzeige

Dresden. Neun Monate nach dem spektakulären Diebstahl aus Sachsens Schatzkammer Grünes Gewölbe verfolgen die Ermittler eine neue Spur in Berlin. In der Hauptstadt haben die sächsischen Beamten der Sonderkommission „Epaulette“ am Mittwoch Wohn- und Gewerberäume durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte. Die Maßnahmen richteten sich gegen einen Mann, der auf fiktive Personalien registrierte SIM-Karten für Mobiltelefone vertreibe. Es sei „ein erster Anhaltspunkt“ zur Aufklärung des Falles.

Neben der Wohnung des Betroffenen seien auch die Geschäftsräume seines Arbeitsgebers durchsucht worden, hieß es. Es bestehe der Verdacht, dass der Betroffene den Tätern mehrere SIM-Karten verkauft oder diese zum Vertrieb an ein Internet-Café in Berlin-Neukölln weitergegeben hat. Die fraglichen SIM-Karten seien bei der Vorbereitung der Tat und auch während des Diebstahls für Absprachen zwischen den Tätern genutzt worden.

Historische Juwelengarnituren aus Grünem Gewölbe gestohlen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Inwieweit der Mann den Verwendungszweck dieser Karten kannte, sei noch unklar. Er werde deshalb bislang nicht als Tatverdächtiger zu dem Diebstahl geführt, hieß es. Bei der Durchsuchung wurden laut Staatsanwaltschaft unter anderem Geschäftsunterlagen, Mobiltelefone und Speichertechnik sichergestellt.

Anzeige

Aus dem Historischen Grüne Gewölbe waren Ende November gut ein Dutzend Teile dreier historischer Juwelengarnituren gestohlen worden. Den Angaben zufolge gehen Staatsanwaltschaft und Polizei davon aus, dass sich aus den jetzt sichergestellten Beweismitteln Hinweise auf die Identität der Käufer der SIM-Karten und der Täter gewinnen lassen.