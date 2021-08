Neue Niederschläge in Erftstadt: Vordamm der Erft überspült, Wasser läuft in Kiesgrube

Anzeige

Erftstadt. Im von der Flutkatastrophe besonders getroffenen Erftstadt in Nordrhein-Westfalen ist aufgrund neuer Niederschläge der Vordamm der Erft in Höhe der Kiesgrube Blessem überspült. Hierdurch laufe Wasser in den Zwischenbereich zwischen Vor- und Hauptdamm sowie in die Kiesgrube, teilte die Stadt am Sonntagabend bei Facebook mit. Der zuständige Erftverband habe erste Sicherungsmaßnahmen veranlasst und beobachte die Situation vor Ort. Es bestehe aber keine akute Gefahr, teilt die Stadt mit.

Die Feuerwehr informiert Bürger am Abend durch Lautsprecherdurchsagen, außerdem werden Handzettel verteilt, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Bürgertelefon der Stadt Erftstadt ist unter der Telefonnummer 02235/409-930 erreichbar.

Bei den schweren Unwettern Mitte Juli war der Fluss Erft massiv angeschwollen und hatte große Teile von in Erftstadt-Blessem überschwemmt. Nahe der Kiesgrube gab es durch die Fluten einen Erdrutsch, ein riesiger Krater entstand.