Sie setzte sich gegen viele Frauen mit besonderen Geschichten durch: Die Thüringerin Anja Kallenbach ist die neue „Miss Germany“. Die 33-Jährige aus Tiefenort in Bad Salzungen im Wartburgkreis wurde am Samstagabend im Europapark im badischen Rust gekürt und bekam von ihrer Vorgängerin Leonie von Hase die Schärpe umgehängt.

„Ich möchte den Leuten Mut machen, dass man in seinem Leben jederzeit etwas ändern und seine Ziele erreichen kann und man damit am besten jetzt beginnt“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Angst wäre hier der falsche Ratgeber, weil man sich so nur Steine in den Weg legen würde.

Video „Miss Germany" Anja Kallenbach: „Ich möchte den Leuten Mut machen" 1:54 min

Fahrradläden sollen nicht zu kurz kommen

Bezüglich der Corona-Krise zeigt sie sich optimistisch, dass die Pandemie in diesem Jahr bald Lockerungen zulasse und sie so in ihrer neuen Rolle Feste und Präsenztermine wahrnehmen könne.

Um ihre zwei Fahrradläden will sich die gewählte Schönheitskönigin übrigens, soweit es ihre Zeit zulässt, weiterhin kümmern.