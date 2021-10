Neue Explosionen und mehr Lava: Vulkan auf La Palma ist wieder aktiver

Anzeige

Los Llanos de Aridane. Die explosive Kraft des Vulkans auf La Palma hat wieder zugenommen. Am Dienstag grollte er lauter als die Tage zuvor und stieß festere Lava aus seinem Hauptschlot, wie Involcan, das vulkanische Institut der Kanarischen Inseln, mitteilte. Die Aktivität sei „explosiv, mit herabfallenden Pyroklasten und Bomben“.

Ein Video, das Involcan veröffentlichte, zeigt einen Gesteinsblock, der nach Angaben des Instituts einen Kilometer weit aus dem Vulkan in eine Mauer geschleudert wurde. Kameras zeigten im Detail die nun dickere Lava, die wieder in größeren Mengen aus dem Hauptschlot quoll, nachdem der umgebende Krater am Montag kollabiert war.

Mehrere Landhäuser gingen bereits in Flammen auf, als sie von der um die 1000 Grad heißen Lava erreicht wurden.

Die Experten verfolgten den Weg der Lava hangabwärts und prüften, ob sie den früheren Strömen folgt oder sich anderswo ausbreitet - und so für noch mehr Zerstörung sorgt.

Der Vulkan brach am 19. September aus. Nach Berechnungen von Involcan hat er mittlerweile 250 000 Tonnen Schwefeldioxid und 35 Millionen Kubikmeter Magma ausgestoßen.