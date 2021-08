Neue Brände auf griechischer Halbinsel Peloponnes

Anzeige

Anzeige

Es ist wie ein Drama ohne Ende. Während sich am Dienstag im Norden der griechischen Insel Euböa die Feuerwalzen weiter durch die Wälder fraßen, flammten im Süden des Landes auf der Halbinsel Peloponnes die bereits unter Kontrolle geglaubten Brände wieder neu auf. In der Provinz Arkadien mussten am Dienstagnachmittag 13 Ortschaften evakuiert werden. Wieder sind Hunderte Menschen auf der Flucht vor den Flammen. Bewohner berichteten in den sozialen Medien von einer „dramatischen Situation”.

Seit nun acht Tagen brennt es in Griechenland. Am verheerendsten wüten die Feuer auf Euböa, der zweitgrößten Insel des Landes östlich von Athen. Hier kämpfen Löschmannschaften und Freiwillige aus Griechenland mit Unterstützung von Feuerwehren aus Rumänien, Serbien und der Ukraine gegen die Flammen. Am Dienstag konnten sie einige bedrohte Dörfer retten, aber die Brände sind nicht unter Kontrolle. Etwa 49.000 Hektar sind auf Euböa bereits abgebrannt. Das ist ein Siebtel der ganzen Insel und entspricht fast der Fläche des Bodensees.

Video Waldbrände auf griechischer Insel Euböa weiter außer Kontrolle 1:58 min Auf dem Festland, wo in den vergangenen Tagen Vororte der Hauptstadt Athen bedroht waren, gingen die Feuer dagegen etwas zurück. © Reuters

Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach von einer “Naturkatastrophe nie dagewesenen Ausmaßes”. Zivilschutzchef Nikos Chardalias sagte am Dienstag, in den vergangenen sieben Tagen seien in Griechenland 856 Brände ausgebrochen. Die Regierung kommt wegen ihres Katastrophenmanagements zunehmend in die Kritik. Ein Vorwurf lautet, sie habe in den vergangenen Tagen die Löschflugzeuge vorzugsweise bei den Bränden im Norden Athens eingesetzt, Euböa und die Dörfer auf der Halbinsel Peloponnes dagegen ihrem Schicksal überlassen. Zivilschutzchef Chardalias erklärte dazu, starke Winde, große Rauchentwicklung und das bergige Terrain auf Euböa hätten dort den Einsatz der Wasserbomber erschwert.

Anzeige

Soforthilfen und Mietzuschüsse für Betroffene

Ministerpräsident Mitsotakis sagte: „Wir haben alles Menschenmögliche getan, aber in vielen Fällen war das nicht genug in diesem ungleichen Kampf.” Er bitte um Verzeihung für mögliche Versäumnisse, sagte Mitsotakis. Am Dienstagnachmittag billigte das Kabinett ein erstes Hilfsprogramm für die Menschen in der Katastrophenregion. Betroffene Haushalte und Gewerbebetriebe erhalten Soforthilfen von bis zu 20.000 Euro. Die Hilfen könne man auf einer Internetplattform „mit einem Klick” beantragen, kündigte Mitsotakis an, die Gelder sollen zügig ausgezahlt werden. Wer sein Haus durch das Feuer verloren hat, erhält monatlich 500 Euro Mietzuschuss. Den Wiederaufbau abgebrannter Gebäude bezuschusst der Staat mit bis zu 150.000 Euro. Das Hilfspaket sieht außerdem Steuerstundungen für die Bewohner der betroffenen Regionen vor. Zur Finanzierung kündigte Finanzminister Christis Staikouras einen Nachtragshaushalt von 500 Millionen Euro an.

Anzeige

Die abgebrannten Flächen sollen „nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen” rekultiviert werden, versprach Premier Mitsotakis. Dafür will Griechenland Gelder aus dem europäischen Aufbau- und Resilienzprogramm Next Generation EU verwenden. Aufforstungen sind allerdings nicht unumstritten. Es kommt sehr auf das Wie an. Experten kritisieren seit Jahren die in vielen Teilen Griechenlands vorherrschende Monokultur der Pinienwälder. Sie brennen besonders leicht. Fachleute plädieren deshalb für lichtere Wälder mit weniger Bäumen pro Fläche, die sich besser bewirtschaften lassen. Die mangelnde Bewirtschaftung der meisten griechischen Wälder sowie die Aufgabe und Verwilderung landwirtschaftlicher Flächen begünstigen die katastrophalen Feuer: Trockenes Gras, Gestrüpp und totes Gehölz bieten den Flammen reichlich Nahrung.

Griechenland will deshalb künftig mehr auf Brandvorsorge setzen. Premier Mitsotakis kündigte an, das Land werde in den nächsten Jahren 1,7 Milliarden Euro in die Neuorganisation des Zivilschutzes investieren. Beim „Zivilschutz von Morgen” werde Prävention, also Vorsorge im Fokus stehen, sagte der Regierungschef. Geplant sind unter anderem die Einrichtung von 13 Regionalzentren für die Waldbrandbekämpfung, der Einsatz von Drohnen, um die Wälder zu beobachten und entstehende Feuer frühzeitig zu erkennen, die Beschaffung weiterer Löschflugzeuge sowie fliegender Kommandostände für die Koordinierung der Brandbekämpfung.