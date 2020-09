Nebenberuf Privatdetektiv: Bewährung für Polizisten wegen Bestechung

Anzeige

Hannover. Ein Polizist aus Hannover, der nebenher als Privatdetektiv arbeitete, ist wegen Verrats von Dienstgeheimnissen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden.

Der 52-Jährige habe einen Kollegen in Berlin dazu gebracht, gegen Geld Daten in den Polizeilichen Informationssystemen abzufragen, sagte ein Sprecher des Landgerichts Hannover am Dienstag. Er wurde wegen Bestechung verurteilt.

Der Polizist sollte für einen Unternehmer Informationen über Menschen beschaffen, die wie dieser an einem Rechtsstreit vor einem Zivilgericht beteiligt waren. Der Unternehmer wurde wegen Anstiftung zur Bestechung zu einer anderthalbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.