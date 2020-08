Nazi-Devotionalien in Aral-Tankstelle: Unternehmen distanziert sich

Anzeige

Mit deutlichen Worten hat sich Aral vom Verkauf mutmaßlicher Nazi-Devotionalien in einer Tankstelle in Brandenburg distanziert. Zuvor war ein Foto aus der betroffenen Tankstelle in sozialen Medien veröffentlicht worden. Darauf sind unter anderem Reichsflaggen mit Reichskriegsadler zu sehen, die dort in der Auslage liegen.

Das Foto wurde zunächst von der Instagram-Seite “Kein Bock auf Nazis” veröffentlicht und ein Screenshot später auch bei Twitter geteilt. “Eine Stellungnahme wäre angebracht, @araldeutschland!”, schreibt der Nutzer dazu.

Auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) erklärte am Freitag ein Sprecher des BP-Konzerns, zu dem Aral gehört, man habe den Sachverhalt überprüft und Kontakt mit der Tankstelle aufgenommen. “Wir hatten bis gestern keine Kenntnis von der Angelegenheit. Wir distanzieren uns ausdrücklich von diesem Sortiment und haben den Tankstelleneigentümer unmissverständlich aufgefordert, dieses sofort zu entfernen.”

Der habe dies zugesagt, “wir werden das in den nächsten Tagen vor Ort überprüfen”. Es handele sich um eine Eigentümertankstelle, die von Aral mit Kraftstoffen beliefert werde. “Das Shopgeschäft betreibt der Eigentümer unabhängig von uns.”

Mit derselben Stellungnahme äußerte sich Aral auch bei Twitter.