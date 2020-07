Nasser Start in die Woche: Tief “Anja” bringt Regen nach Deutschland

Hitzewelle überrollt Portugal – Präsident oben ohne am Strand

In Portugal steigen die Temperaturen am Wochenende auf bis zu 42 Grad an - durch die Hitzewelle droht enorme Trockenheit und Waldbrandgefahr. Präsident Marcelo Rebelo de Sousa nutzt das Wetter, um sich eine Auszeit am Strand zu gönnen. Dort macht er sich obenrum frei, wie ein Video zeigt.