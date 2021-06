Nase überm Abgrund: Boot hängt in Texas über Damm

Anzeige

Austin. In einer dramatischen Aktion haben Helfer in Texas vier Menschen gerettet, die mit einem Boot über dem Rand eines Abgrunds hingen. Die Rettungskräfte in der texanischen Hauptstadt Austin wurden am Donnerstagnachmittag zum Longhorn-Damm gerufen, weil dort ein geliehenes Boot mit seinen Insassen hinabzustürzen drohte, teilte der örtliche Rettungsdienst mit.

Das Boot sei zu nah an eine der Schleusen herangefahren und habe sich danach aus eigener Kraft nicht aus der Notlage befreien können. Die Situation sei äußerst dramatisch gewesen.

Nachdem eine Rettungsaktion mit einem weiteren geliehenen Boot fehlschlug, sei ein Polizeiboot am Damm erschienen und schaffte es schließlich, die Gestrandeten vom Abgrund weg und hinaus ins offene Wasser zu ziehen.