Nahostkonflikt: Palästinenserin bekommt Spenderniere von getötetem Israeli

Anzeige

Anzeige

Jerusalem. Ein Zeichen der Versöhnung und Hoffnung inmitten des Hasses: In Israel haben die Hinterbliebenen eines beim Nahostkonflikt getöteten Juden seine Niere an eine palästinensische Frau gespendet. Laut „The Times of Israel“ wurde Yigal Yehoshua in Lod auf dem Heimweg mit dem Auto attackiert. Ein Mob soll Steine auf ihn geworfen haben. Der zweifache Vater wurde so schwer am Kopf verletzt, dass er sechs Tage nach dem Vorfall am vergangenen Montag starb.

Wie jetzt bekannt wurde, hatte sich der 56-Jährige bereits zu Lebzeiten entschieden, Organe zu spenden. Seine Familie kam dem Wunsch nach. Das besondere: Während eine Niere und eine Lunge an zwei Juden gingen, erhielt die zweite Niere Randa Aweis, eine 58-jährige Palästinenserin, die sieben Jahre lang auf ein Spenderorgan gewartet hatte.

Anzeige

Gerettete Randa Aweis: „Wir sind jetzt eine Familie“

Anzeige

Die Transplantation im Hadassah Medical Center in Jerusalem verlief offenbar ohne Komplikationen, wie das Krankenhaus mitteilt. Aweis sendete bereits Grüße und Beileidsbekundungen an die Familie ihres Lebensretters aus dem Krankenhaus. „Wir sind jetzt eine Familie“, sagte sie – und weiter: „Die jüdische Niere ist nun ein Teil von mir.“ Sie hoffe nun auf Frieden zwischen Juden und Arabern. „Ich hätte nie gedacht, dass ich eine Niere von einer Person bekommen würde, die auf solche kriminelle und tragische Weise getötet wird“, sagte Aweis gegenüber „Fox News“. Sie leide mit den Hinterbliebenen, so die fünffache Mutter, die Christin ist.

Anzeige

Freude über die Rettung, Schmerz über die Tragödie, die die Transplantation ermöglichte

„Wir sind der Familie Yehoshua so dankbar“, sagte ihre Tochter Niveen Aweis der „The Times of Israel“. Sie fühlte gleichzeitig Freude über die Rettung ihrer Mutter und Schmerz über die Tragödie, die diese ermöglicht habe. Sie rief die Menschen in Israel und Palästina dazu auf, die „simple Message“ dieser Geschichte zu verinnerlichen. „Es gibt nicht Araber und Juden“, sagte sie, „wir sind alle Menschen und müssen zusammen leben.“ Familie Aweis hofft laut des Zeitungsberichtes nun auf ein Treffen mit den Angehörigen von Yigal Yehoshua.

Video Waffenruhe? In Israel ist man geteilter Meinung 2:17 min Im Süden des Landes erleben Israelis erstmals ruhige Stunden nach den elftägigen Gefechten zwischem dem Militär und den radikal-islamischen Palästinensern. © Reuters

Anzeige

Auch Abed Halaila, Leiter der Abteilung für Transplantationen im Hadassah Medical Center, wertete die gespendete Niere als „Symbol der Hoffnung“: „Ich hoffe für uns alle, dass es Frieden und Ruhe geben wird – und viel Gesundheit.“ Laut dem Bruder des Getöteten, Efi Yehoshua, habe dieser immer an ein friedliches Zusammenleben geglaubt. „Du hast immer gesagt, dass alles gut werden würde“, sagte er bei der Beerdigung.