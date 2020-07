Nagelneuer Maserati brennt auf dem Kurfürstendamm in Berlin

Anzeige

Berlin. Das ist besonders ärgerlich für den Besitzer: Sein neuer Maserati ging am Donnerstagnachmittag in Flammen auf. Zuvor hatte er sein Auto am Kurfürstendamm Ecke Fasanenstraße abgestellt. Der Wagen sei neu und gerade erst aus der Werkstatt gekommen, berichtet die Polizei gegenüber “Bild”.

Feuerwehrleute betrachten das ausgebrannte Auto. © Quelle: imago images/Stefan Zeitz

Technischer Defekt

Die Feuerwehr musste den Autobrand löschen. Bei der Ursache handele es sich um einen technischen Defekt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der Wagen ist vollständig ausgebrannt und kurz nach seiner ersten Fahrt ein Totalschaden.