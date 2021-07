Nackter Randalierer verursacht im Park Sanssouci riesigen Sachschaden

Anzeige

Potsdam. Ein Randalierer hat im Orangerieschloss des Potsdamer Parks Sanssouci sowie in zwei weiteren Gebäuden nach Angaben der Polizei hohen Sachschaden angerichtet. Der 23-Jährige habe sich im Laufe des Einsatzes der alarmierten Polizei in der Nacht zum Mittwoch nackt vom Dach des Orangerieschlosses gestürzt. Er sein dabei schwer verletzt worden, berichtete die Polizeidirektion West. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die „Märkische Allgemeine Zeitung“.

Die Polizei sprach von einem geschätzten Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Dagegen erläuterte der Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Frank Kallensee, der Schaden müsse erst noch geprüft und bewertet werden.

Zeugin hörte verdächtige Geräusche

Eine Zeugin habe die Polizei alarmiert, weil sie verdächtige Geräusche an der „Orangerie“ bemerkt habe, berichtete die Polizei. Kurz darauf meldete der Wachschutz eine eingeschlagene Scheibe im Bereich der „Neuen Kammern“. Die Polizisten bemerkten am Orangerieschloss eine eingeschlagene Scheibe und hörten verdächtige Geräusche aus dem Innern.

Der Eindringling sei dann auf das Dach geklettert und habe von dort mehrere massive Vasen hinunter geworfen. Zuvor habe er dort massive Schäden verursacht.

Beamte seien mit einer Drehleiter der Feuerwehr auf Höhe des Dachs gekommen und hätten Kontakt zu dem Randalierer aufgenommen, berichtete die Polizei. Daraufhin habe sich der junge Mann, der sich inzwischen vollständig entkleidet hatte, unvermittelt vom Dach fallen lassen und sei mehrere Meter tief gestürzt. Dabei habe der Mann aus dem Landkreis Teltow-Fläming sehr schwere Verletzungen erlitten.

Türen und Fenster beschädigt

Nach Angaben von Kallensee sind im Orangerieschloss sowie in den „Neuen Kammern“ und im „Marschall-Keith-Haus“ in der Nähe des Parks mehrere Türen und Fenster beschädigt worden. Zudem seien drei Vasen aus Zinkguss vom Dach eines Pavillons des Orangerieschlosses geworfen worden. „Zur Höhe des Sachschadens können wir noch keine Angaben machen“, betonte er. „Das können wir erst prüfen, wenn die Polizei ihre Ermittlungen vor Ort abgeschlossen hat.“

Ermittelt werde wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung, berichtete die Polizei. Zudem prüfen die Ermittler, ob der 23-Jährige schon etwa zwei Stunden vorher auffällig geworden war. Da war die Polizei wegen eines nackten Mannes auf einem Friedhof in der nördlichen Vorstadt gerufen worden, der nach dem Eintreffen der Beamten floh.