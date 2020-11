Nackt, aber mit Mund-Nasen-Schutz - Exhibitionist belästigt Frau

Anzeige

Offenburg. Ein Exhibitionist hat in Offenburg eine Frau belästigt - sich dabei aber offensichtlich an die coronabedingte Maskenpflicht gehalten. Von dem Mund-Nasen-Schutz abgesehen war der Mann nackt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Exhibitionist flieht

Der Unbekannte habe am Hintereingang einer Sporthalle in der Stadt im Ortenaukreis gestanden und bei der Frau um Einlass gebeten. Der Exhibitionist konnte unerkannt fliehen. Seine Absichten sind den Angaben nach unklar.