Nachbarn das Leben zur Hölle gemacht? Angeklagter schweigt zunächst

Berlin. Ein 37-Jähriger, der mehreren seiner Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Spandau das Leben zur Hölle gemacht haben soll, hat als Angeklagter geschwiegen. Ihr Mandant werde sich derzeit nicht äußern, erklärten seine beiden Verteidiger am Freitag zu Prozessbeginn am Amtsgericht Tiergarten. Laut Anklage soll der 37-Jährige über ein Jahr lang regelmäßig und zielgerichtet auf die mutmaßlichen Opfer eingewirkt haben. Sie hätten sich durch dieses Verhalten derart in ihrem alltäglichen Leben eingeschränkt gefühlt, dass sie psychische und physische Krankheits- und Belastungssymptome gezeigt hätten.

Verteidiger beantragten Einstellung des Verfahrens

Die Anklage lautet auf Nachstellung, Sachbeschädigung, Nötigung und Körperverletzung. Betroffen seien in der Zeit von April 2018 bis Juni 2019 ein Ehepaar und eine weitere Nachbarin. Der 37-Jährige soll den Eheleuten die Reifen am Auto zerstochen, wiederholt Schlösser an ihrer Kellertür zerstört, in einem Fall Kot an deren Wohnungstür geschmiert und dem 69-jährigen Ehemann so laut ins Ohr geschrien haben, dass dessen Hörkraft vorübergehend eingeschränkt war. Die Wohnung einer dritten Nachbarin sei von ihm immer wieder mit Eiern und anderen Gegenständen beworfen worden. Nachts habe der 37-Jährige gegen Heizungsrohre geschlagen. Zudem soll er die drei Nachbarn verfolgt und fotografiert haben.

Die Verteidiger beantragten die Einstellung des Verfahrens. Ihr Mandant sei einer vorverurteilenden Berichterstattung ausgesetzt gewesen, begründeten die Anwälte. Die Unschuldsvermutung sei verletzt worden. Damit sei die „Rechtsstaatlichkeit irreparabel beschädigt“. Das Gericht wies den Antrag zurück und begründete, dass allein das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidend für die Beurteilung des Falls sei.