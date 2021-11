Nach Wohnungsdurchsuchung: Festnahme von Mitglied eines kriminellen Familienclans

Anzeige

Langenfeld. Beamte des Landeskriminalamtes haben am frühen Mittwochmorgen in Langenfeld (Kreis Mettmann) ein Mitglied eines kriminellen Familienclans festgenommen. Zwei Wohnungen seien durchsucht worden, teilte das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf mit.

In einer der Wohnungen befand sich der 52-jährige Mann, dem unter anderem räuberische Erpressung und Urkundenfälschung in jeweils zwei Fällen vorgeworfen wird. Beim Einsatz waren zudem Spezialeinheiten der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW), die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelt sind, beteiligt.

Die Maßnahme diente demnach zur Sicherstellung von Beweisen. Gegen den Beschuldigten sei ein Vermögensarrest von rund 400 000 Euro erlassen worden.