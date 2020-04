Nach wochenlangem Kampf: 106-Jährige besiegt Corona

Anzeige

London. Die 106-jährige Connie Titchen gilt in Großbritannien als die älteste Person, die eine Infektion mit dem neuen Coronavirus überlebt hat. Als Titchen am Dienstag nach dreiwöchigem Aufenthalt das City Hospital in Birmingham verließ, applaudierten Mitarbeiter. In einer Mitteilung, die vom Krankenhaus veröffentlicht wurde, schilderte sie, sie "empfinde großes Glück, dass ich dieses Virus abgewehrt habe. Ich kann es nicht erwarten, meine Familie zu sehen."

Titchen arbeitete früher in einem Kaufhaus. Ihre Enkelin Alex Jones sagte, Titchen habe "ein sehr aktives Leben gehabt". Die 106-Jährige bleibe unabhängig. Sie habe noch für sich selbst gekocht, aber ab und an einen Besuch bei McDonald's genossen. "Ich habe ihr noch nicht gesagt, dass sie geschlossen haben", sagte Jones.

RND/AP