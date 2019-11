Nach Wilke-Skandal: Verbraucherschutzministerin kündigt verstärkte Kontrollen an

Anzeige

Anfang Oktober wurde der Betrieb des Wurstherstellers Wilke geschlossen, nachdem mehrfach in Produkten Listerien nachgewiesen wurden. Drei Todesfälle und 37 Krankheitsfälle werden mit Waren des Unternehmens in Twistetal-Berndorf in Verbindung gebracht - die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Geschäftsführer.

Bei einer Pressekonferenz kündigte Verbraucherschutzministerin Priska Hinz verschärfte Kontrollen an. Im Fall der Firma Wilke, die als Risiko eingestuft war, hätten die behördlichen Kontrollen monatlich stattfinden sollen. "Dies ist im Jahr 2018/2019 geändert worden", so Hinz. Der Betrieb sei dann nur noch vierteljährlich kontrolliert werden. Doch nach der jetzigen Erfahrung sei das Risiko solch großer Unternehmen zu groß. "In Zukunft müssen sie monatlich kontrolliert werden", so Hinz. Außerdem sollen künftig höhere Bußgelder verhängt werden.

Zentrale Datenbank für Keime soll eingerichtet werden

Hinz kündigte darüber hinaus an, dass die unangemeldeten Überprüfungen der Betriebe, in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt, verstärkt werden. Zudem sei das Eigenkontrollsystem der Firma Wilke in den letzten Jahren nicht überprüft werden. Das soll sich laut Hinz künftig ändern.

Für die Task-Force Lebensmittelsicherheit werden an drei Standorten zusätzliche Stellen geschaffen. Im Falle der Kontrolle eines Betriebs, der als Risiko eingestuft ist, sollen die Task-Force der unterschiedlichen Städte zusammengezogen werden.

Als weiteren Punkte nannte Hinz die Einrichtung einer zentralen Datenbank für die Keime, die entdeckt und identifiziert wurden. Die bundesweite Datenbank solle dabei helfen, dass alle Bundesländer über den Fund von Keimen informiert werden, "damit wir uns gegenseitig in den Ländern unterstützen können".

RND/mat