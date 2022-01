Nach Vulkanausbruch: Ölpest verschmutzt über 20 Strände in Peru

Arbeiter säubern den Strand von Cavero in Ventanilla. Ungewöhnlich hohe Wellen, die die Behörden auf den Ausbruch des unterseeischen Vulkans in Tonga zurückführen, verursachten einen Ölunfall an der peruanischen Pazifikküste, während ein Schiff am Sonntag Öl in die Raffinerie La Pampilla verlud. © Quelle: Martin Mejia/AP/dpa