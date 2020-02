Nach Urteil: Welche Strafe droht Harvey Weinstein?

Anzeige

Tagelang haben zwölf Laienrichter beraten, nun sind sie zu einem einstimmigen Urteil gekommen: Harvey Weinstein ist schuldig - wenn auch nicht in allen Anklagepunkten. Seit 2017 haben mehr als 80 Frauen dem ehemaligen Filmmogul Weinstein sexuelle Übergriffe vorgeworfen. In dem aufsehenerregenden New Yorker Prozess geht es seit Januar aber vor allem um zwei Vorwürfe: Weinstein soll 2006 die Produktionsassistentin Mimi Haleyi zum Oral-Sex gezwungen und die heutige Friseurin Jessica Mann 2013 vergewaltigt haben.

Schuldig gesprochen wurde Weinstein nun wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung, nicht aber für den “raubtierartiger sexueller Angriff”, der ihm vorgeworfen wurde. Doch was droht dem Filmmogul nun? Laut “CNN” könnte Weinstein für die schwere sexuelle Nötigung zwischen fünf und 25 Jahre Gefängnis erwarten, für die Vergewaltigung nur Bewährung bis zu vier Jahre. Die geringere Strafe für die Vergewaltigung kommt daher, weil das Gericht sie “dritten Grades” eingestuft hat. Der sexuelle Verkehr gilt dann zwar immer noch als “nicht einvernehmlich”, ist aber zum Beispiel nicht unter Vorhalten einer Waffe oder einem Überfall passiert.

