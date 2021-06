Nach tödlichen Schüssen in Hannover: Mutmaßlicher Täter hat sich der Polizei gestellt

Anzeige

Hannover. Der mutmaßliche Todesschütze von Hannover hat sich am Montagnachmittag den Behörden gestellt. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) am Montagabend berichtete, erschien Rinor Z. in Begleitung seines Rechtsanwalts Clemens Angerer und ließ sich den Haftbefehl verkünden.

Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft legt dem Bauunternehmer Totschlag zur Last.

Bei einem Streit auf einer belebten Kreuzung war am Donnerstag ein 30-Jähriger gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter einen oder mehrere Schüsse aus seinem Auto auf den Wagen des Opfers abgab. Daraufhin beschleunigte der 30-Jährige sein Auto und rammte ein Verkehrsschild. Dann brach er zusammen und starb trotz der Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes noch am Tatort. Nach Zeugenaussagen flüchtete der Täter zu Fuß.

Im Zusammenhang mit der Tat stürmten und durchsuchten Spezialkräfte in Langenhagen bei Hannover eine Wohnung.