Nach tödlichem Unfall: Petition fordert Schusswaffenverbot an Filmsets

Nach einem tödlichen Schuss von Alec Baldwin am Filmset von „Rust“ werden immer mehr Stimmen laut, die das Verbot von Schusswaffen bei Dreharbeiten fordern. Schon vor dem tragischen Todesfall sollen Mitarbeitende wegen mangelnder Sicherheit am Filmset protestiert haben. Die Website change.org hat kurz nach dem Todesfall eine Petition veröffentlicht, die Unterschriften für ein Schusswaffenverbot und bessere Arbeitsbedingungen für Filmteams forderte.

Petition: „Es gibt keine Entschuldigung“

„Es ist an der Zeit, den Gebrauch von echten Schusswaffen am Set zu verbieten und bessere Arbeitsbedingungen für die Crew zu fordern!“, heißt es auf der Website der Petition, „im 21. Jahrhundert gibt es keine Entschuldigung dafür, dass so etwas passieren kann.“ Bis Montagmorgen haben bereits mehr als 23.300 Menschen ihre Unterschrift für diese Forderung gegeben. Damit entwickele sich diese Petition nach eigenen Angaben zu einer der meistgezeichneten Petitionen.

Neues Schusswaffengesetz an Filmsets?

Wie der „Spiegel“ berichtete, forderte der demokratische Abgeordnete im kalifornischen Senat, Dave Cortese, ebenfalls ein Gesetz, das den Gebrauch scharfer Munition an Filmsets verbieten soll.

Kurz nach dem Todesfall gab auch der Filmregisseur James Cullen Bressack auf Twitter bekannt, dass er auf Schusswaffen in Zukunft verzichten werde, damit solche Vorfälle nicht mehr passieren können. „Ich werde nie wieder etwas anderes als Airsoft- und Gummipistolen in meinen Filmen verwenden. Das hätte nie passieren dürfen. Halyna, du warst ein Juwel.“

Auch die Polizeiserie „The Rookie“ kündigte an, dass scharfe Munition mit sofortiger Wirkung bei ihren Produktionen verboten würde, berichtete The Hollywood Reporter.

Ermittlungen dauern an

Der Schauspieler Alec Baldwin hatte am Donnerstag am Set eines Western, den er in New Mexico drehte, eine Requisitenwaffe abgefeuert. Dabei starb die 42 Jahre alte Kamerafrau Halyna Hutchins und der Regisseur des Films wurde verletzt. Die Polizei ermittelt derweil weiter, wie es zu diesem tragischen Unfall kommen konnte.