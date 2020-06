Nach tödlichen Schüssen auf Breonna Taylor: Polizist wird entlassen

Anzeige

Anzeige

Louisville. Einer der drei Polizisten im Todesfall der Afroamerikanerin Breonna Taylor wird entlassen. Der Bürgermeister von Louisville in Kentucky, Greg Fischer, teilte am Freitag mit, Interims-Polizeichef Robert Schroeder habe das Kündigungsverfahren eingeleitet. Gefeuert werden soll demnach der Polizist Brett H., der am 13. März zehn Schüsse in der Wohnung der 26-jährigen Schwarzen abfeuerte und sie achtmal traf.

ZUM THEMA Schwarze Sanitäterin erschossen: Beyoncé verlangt Anklage von Polizisten

Die drei Beamten drangen mit einem sogenannten No-Knock-Warrant wegen eines Drogenverdachts in ihre Wohnung ein. In mehreren US-Staaten ist es Polizisten unter Umständen richterlich gestattet, in Haus oder Wohnung von Verdächtigen einzudringen, ohne vorher anzuklopfen oder zu klingeln. Sie rufen in der Regel, dass sie da sind und brechen dann sofort die Tür auf. Bei Breonna Taylor wurden keine Drogen gefunden. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Krankenschwester.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

ZUM THEMA Persönliche Daten von US-Polizisten online veröffentlicht

Zwei weitere Beamte wurden vorläufig versetzt

In einem Brief des Polizeichefs an H. hieß es, dieser habe "mutwillig und blind zehn Schüsse in die Wohnung abgefeuert" und keine Beweise dafür gehabt, dass er die tödliche Gewalt gegen jemanden anwende, der eine unmittelbare Gefahr darstellt. "Tatsächlich gingen die zehn Schüsse, die Sie abfeuerten, in eine Terrassentür und ein Fenster, die mit Material bedeckt waren, das Ihnen völlig unmöglich machte, irgendeine Person als eine unmittelbare Gefahr auszumachen - oder noch wichtiger eine anwesende unschuldige Person", hieß es in dem Brief. Die beiden anderen Beamten sind vorläufig versetzt worden.

Ein Anwalt von Taylors Familie, Sam Aguiar, nannte die angekündigte Entlassung lange überfällig. Der Polizist H. sei seit mehr als zwölf Jahren eine Plage für die Straßen von Louisville; er habe die Stadt schlimmer gemacht. H. müsse angeklagt werden.

Anzeige

Video Protestler berichten: „Ich will Gerechtigkeit, Frieden und Veränderung“ 2:29 min An vielen Orten der Welt gehen die Menschen derzeit auf die Straße, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. © Reuters

Fall George Floyd hat Schicksal von Breonna Taylor aufgerüttelt

Anzeige

Der Stadtrat von Louisville ließ die sogenannten No-Knock-Warrants zuletzt verbieten. Auch die Polizei in Memphis teilte am Freitag mit, dass sie diese Praxis nicht mehr anwenden werde.

Neben dem Fall George Floyd hat das Schicksal von Breonna Taylor die US-Öffentlichkeit aufgerüttelt. Dass die Beamten auch in ihrem Fall zur Rechenschaft gezogen werden, ist auf vielen Demonstrationen gegen Rassismus gefordert worden. Vor wenigen Tagen schaltete sich Popstar Beyoncé ein und schrieb dem Generalstaatsanwalt von Kentucky, die drei Polizisten müssten vor Gericht gestellt werden.