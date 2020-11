Nach tödlichem Streit am Leipziger Hauptbahnhof: Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

Anzeige

Leipzig. Nach einer tödlichen Auseinandersetzung am Leipziger Hauptbahnhof ist gegen einen Tatverdächtiger Haftbefehl erlassen worden. Der Vorwurf lautet auf Totschlag, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig am Sonntag auf Anfrage sagte. Der 25-Jährige stehe unter dem dringenden Tatverdacht, am Donnerstag einen 29-Jährigen nach einem Streit getötet zu haben.

Am Donnerstagabend war es am Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Anschließend hatte sich der Streit auf zwei Männer konzentriert. Dabei war ein Libyer getötet worden. Der tatverdächtige Tunesier hatte bei dem Streit lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und war in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort war ihm der Haftbefehl eröffnet worden.

Unklar, ob Tatverdächtiger und Opfer sich kannten

Zu den bisher bekannten Hintergründen wollten sich am Sonntag die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Es wurden keine Angaben zur möglichen Todesursache oder Tatwaffen gemacht. Auch nicht, ob sich die beiden kannten und worum es bei dem Streit möglicherweise ging. Mit den Obduktionsergebnissen ist nicht vor Montag zu rechnen.