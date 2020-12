Nach Todesfällen und Missbrauch auf Stützpunkt: 14 US-Soldaten freigestellt

Anzeige

Washington. Ein Skandal um tödliche Gewalt und sexuellen Missbrauch zieht personelle Konsequenzen am US-Militärstützpunkt Fort Hood in Texas nach sich. 14 Offiziere und Soldaten seien entlassen oder suspendiert worden, teilte die Army am Dienstag mit.

Auf dem Stützpunkt habe es erhebliche Schwächen beim Melden und Reagieren auf sexuelle Übergriffe und Belästigungen gegeben, sagte der für die Entlassungen zuständige Heereschef Ryan McCarthy am Dienstag. Von den führenden Kommandeuren vor Ort sei er schwer enttäuscht.

25 Soldaten in zwölf Monaten gestorben

Auf dem Stützpunkt Fort Hood starben in den vergangenen zwölf Monaten 25 Soldaten durch Suizid, Tötungsdelikte oder Unfälle. Für Schlagzeilen sorgte vor allem der Tod der Soldatin Vanessa Guillen, die Ermittlern zufolge zu Tode geprügelt wurde. Ihre Überreste wurden erst nach etwa zwei Monaten gefunden.

Der Verdächtige in dem Fall war ein Kollege von ihr, der sich im Sommer selbst tötete, als die Polizei versuchte, ihn festzunehmen. Guillens Familie hat erklärt, der Soldat habe sie sexuell belästigt, dafür gibt es laut Militär aber keine Belege.