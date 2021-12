Alles nur ein Unfall? Neue Erkenntnisse im Hamburger Prozess um den Tod eines Säuglings

Anzeige

Hamburg. Im Hamburger Prozess um den Tod eines Babys hat der angeklagte Vater eingeräumt, seine Tochter kurz geschüttelt zu haben. Das sei aber in Folge eines Unfalls geschehen, sagte der 30-Jährige am Mittwoch vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Das Baby war Mitte Mai mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Woche später starb das zwölf Wochen alte Kind. Nach Angaben eines Gerichtssprechers wurde ein Schütteltrauma-Syndrom festgestellt.