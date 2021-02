Nach Tod von Andre Hill: Polizist wegen Mordes angeklagt

Anzeige

Columbus. Ein weißer Polizist aus dem US-Bundesstaat Ohio ist wegen des Mordes an dem Schwarzen Andre Hill angeklagt worden. Ihm werde außerdem vorgeworfen, seine Pflichten als Beamter missachtet zu haben, weil er bei dem Zwischenfall mit Hill kurz vor Weihnachten seine Körperkamera nicht eingeschaltet habe, hieß es in der Anklage am Mittwoch.

Der Polizist, der seit 17 Jahren der Truppe angehörte, fuhr nach einem Anruf am 22. Dezember kurz nach ein Uhr morgens zum Haus Hills. Ein Nachbar hatte sich beschwert, weil dort der Motor eines Autos lief und an- und abgeschaltet wurde. Durch eine automatische Aufnahmefunktion wurde festgehalten, wie Hill mit einem Handy in seiner linken Hand aus einer Garage kam und dann von dem Polizisten erschossen wurde. Weil die Körperkamera nicht aktiviert war, gab es bei der Aufnahme aber keinen Ton.

Es ist allerdings zu sehen, dass Hill mehrere Minuten lang auf dem Boden lag, ohne dass ihm einer der Polizisten zu Hilfe kam. Zwei weitere Polizisten, die dazukamen, legten ihm lediglich Handschellen an und ließen ihn wieder liegen. Hill bewegte sich zu dem Zeitpunkt kaum noch und stöhnte vor Schmerz.