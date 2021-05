Nach Tief „Nathan“: Am Wochenende kommt der Sommer

Anzeige

Anzeige

Das aktuelle Tief „Nathan“, das seit Pfingsten für eine Schlechtwetterphase gesorgt hat, wird zum Wochenende von besserem Wetter abgelöst. Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst Wetterkontor sagt, dass sich das Wetter in ganz Deutschland bis zum meteorologischen Sommeranfang am Dienstag stabilisiert haben werde.

Die Wetteraussichten für das kommende Wochenende

Anzeige

Grundsätzlich ist bereits bis zum Wochenende mit einer Wetterbesserung in ganz Deutschland zu rechnen. Bis Donnerstag gibt es weiterhin wechselhaftes Wetter, aber ab Freitag wird es dann von einem Hochdruckgebiet abgelöst. Am Freitag sind im Osten und Ostbayern noch Schauer möglich und auch am Samstag sind in Nieder- und Oberbayern Niederschläge weiterhin nicht ausgeschlossen, sodass der Schirm hier weiterhin griffbereit sein sollte. Gewitter und Unwetter in größerem Ausmaß seien, laut dem Wetterexperten, jedoch nicht zu erwarten.

Die Temperaturen steigen deutlich an

Während am Freitag im Norden und Osten Deutschlands lediglich 19 bis 22 Grand zu erwarten sind, können die Temperaturen im Westen und Süden bereits auf 22 Grad steigen. Am Samstag klettern die Temperaturen dann im gesamten Bundesgebiet auf 16 bis 23 Grad, sodass am Sonntag überall mit einer stabilen Temperatur um und über 22 Grad zu rechnen ist, wobei es in den Mittelgebirgen und an den Küsten kühler sein kann. Entlang von Rhein, Mosel und Neckar sind sommerliche Spitzentemperaturen von über 25 Grad möglich. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nordöstlicher Richtung.

Dauer des Sommerwetters

Anzeige

„Wie lange sich das sommerliche Wetter letztlich hält, ist schlecht zu sagen“, meint Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Grundsätzlich gelte, dass ein langsamer Anstieg der Temperaturen auf eine längere Gut-Wetter-Phase hinweise und ein abrupter Temperatursprung eher ein nahendes Tiefdruckgebiet ankündige. Das sommerlich gute Wetter halte sich aber zunächst bis zum kommenden Dienstag, der den meteorologischen Sommeranfang markiert. Ob das sommerliche Wetter sich längerfristig halte, könne jedoch nicht sicher vorhergesagt werden.