Nach Terror in Wien: Polizei eskortiert Auto, das über Lautsprecher Schüsse abspielt

Anzeige

Anzeige

In Wien ist es nur sechs Tage nach dem Terroranschlag in der österreichischen Hauptstadt zu einer fragwürdigen Aktion gekommen, für die die Polizei nun stark in der Kritik steht. Wie auf zahlreichen Videos unter anderem auf Twitter zu sehen ist und wie die Polizei bestätigt, fuhr ein weißer Wagen mit Polizeieskorte durch den achten Bezirk der Stadt und spielte über Lautsprecher Schusssalven und anschließend muslimische Gebetsrufe ab. Viele Menschen wirken verunsichert, einige Menschen filmen das Geschehen mit ihren Handys.

Verantwortlich dafür ist laut Medien wie dem „Standard“ der ehemalige Pegida-Sprecher und rechte Publizist Georg Immanuel Nagel. Auf Videos ist zu sehen, wie er sich über den Lautsprecher auch gegen die „Islamisierung“ ausspricht und von Passanten ausgebuht wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Warum der Polizeischutz?

Anzeige

Doch warum wird so etwas mit Polizeischutz eskortiert? Das fragen sich viele Passanten und Nutzer der sozialen Medien. Die Polizei Wien erklärt auf Twitter, dass es sich bei der angemeldeten „Versammlung“ um eine Kundgebung handelte, die unter dem Titel „Toleranz und Vielfalt“ angemeldet gewesen sei. Zum Zeitpunkt der Anmeldung habe kein Untersagungsgrund vorgelegen.

Anzeige

Der für die Kundgebung Verantwortliche habe zuvor angegeben, dass die Lautsprecher „lediglich zum abspielen orientalischer Musik verwendet werden“. Das sei zu Anfang auch noch der Fall gewesen. Später seien dann „insgesamt vier Mal, für die Dauer von ein bis zwei Minuten, Maschinengewehrsalben und antimuslimische Parolen wiedergegeben“ worden. Die gegen 9.20 Uhr gestartete Kundgebung sei daraufhin um 10 Uhr beendet worden.

Warum wurde die Kundgebung erst so spät beendet?

Anzeige

Doch warum wurde die Kundgebung erst beendet, nachdem bereits viermal Schusssalven durch Lautsprecher abgespielt und Menschen – gerade nach dem kürzlichen Terroranschlag – in Angst versetzt wurden? Daran kommt große Kritik auf. So schreibt unter anderem die Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) auf Twitter: „Dringend Aufklärung durch @LPDWien notwendig: Es schaut so aus, dass hier die Polizei in Wien Hetzerei mitten in Wien begleitet und zulässt, dass AnwohnerInnen durch imitierte Schüsse verängstigt werden...?!“

Die Kritik kommt an. Die Polizei Wien entschuldigt sich später auf Twitter. „Für die Vorfälle in der Josefstadt und den Umstand, dass die dort stattfindende Kundgebung nicht unmittelbar unterbunden wurde, wollen wir uns als Polizei Wien bei allen Menschen in Wien entschuldigen, insbesondere bei den Menschen, welche durch diese Versammlung verängstigt wurden. Dies hätte so nicht stattfinden dürfen“, heißt es da unter anderem. Die Demoteilnehmer seien wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“ angezeigt worden. Außerdem werde wegen „des Verdachts der Verhetzung“ gegen sie ermittelt.

Der Fall werde nun außerdem intern aufgearbeitet.