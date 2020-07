Nach Temperatursturz und Regen: Wann wird’s endlich wieder Sommer?

Hitzewelle: Wie werden die Temperatur-Rekorde gemessen?

Deutschland stellt sich auf einen weiteren Hitzesommer ein. Schon die letzten Jahre haben gezeigt: Es wird immer heißer. Aber war es wirklich so heiß wie nie zu vor? Um das beantworten zu können, wird an Hunderten Orten in Deutschland regelmäßig die Temperatur gemessen.