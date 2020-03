Nach Rassismus-Vorwürfen: Bahlsen benennt Kekssorte “Afrika” um

Anzeige

Anzeige

Der Produktname “Afrika” für Knusperwaffeln, die mit Schokolade ummantelt sind, hat zuletzt Kritik ausgelöst - dem Hersteller Bahlsen wird teils Rassismus vorgeworfen. Jetzt hat Bahlsen angekündigt, die Kekse umzubenennen. Eine Entscheidung, die kontrovers diskutiert wird.

Bei Instagram schreibt der Konzern: “Eure Meinungen und die Kritik nehmen wir sehr ernst. Wir distanzieren uns von Rassismus und Diskriminierung in jeder Form. Aus euren Kommentaren haben wir unterschiedliche Meinungen herausgelesen.” Laut Bahlsen gab es Kritik, weil einige den Begriff “Afrika” als rassistisch empfanden. Andere Nutzer sagten jedoch, das genau so ein Schubladendenken Rassismus fördere. “Wir haben dieses Produkt vor 60 Jahren ins Leben gerufen und damals wie heute lagen uns rassistische Gedanken mehr als fern. Um zu vermeiden, dass unser Produkt Assoziationen mit Rassismus hervorruft, arbeiten wir bereits an einer Umbenennung.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Entscheidung wird kontrovers diskutiert

Der Instagram-Post hat schon über 750 Likes gesammelt, doch in in den Kommentaren wird die Entscheidung kontrovers diskutiert. Zum Beispiel schreibt ein User: “Es ist völlig abwegig und lächerlich, Rassismus zu wittern.". Ein anderer Nutzer schreibt dagegen: “Nur weil etwas für euch persönlich kein Problem ist und euch etwas nicht betrifft, heißt das nicht, dass das Problem nicht existiert und für andere Menschen real ist.”

RND/am