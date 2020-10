Nach Polizeischüssen querschnittsgelähmt: Jacob Blake aus Krankenhaus entlassen

Anzeige

Kenosha. Der Ende August von Polizisten mehrfach in den Rücken geschossene Schwarze Jacob Blake hat das Krankenhaus verlassen. Der 29-Jährige befinde sich inzwischen in einem Rehabilitationszentrum für Wirbelsäulenverletzungen, sagte sein Anwalt Patrick Cafferty laut CNN. Angaben darüber, wann genau Blake das Krankenhaus verlassen habe oder wie lange die Rehabilitationsmaßnahme dauern werde, machte der Anwalt dem Bericht zufolge nicht. Blake ist seit dem Vorfall nach Angaben seiner Familie querschnittsgelähmt, einer seiner Anwälte hatte zuletzt gesagt, es sei “ein Wunder notwendig”, damit er je wieder gehen könne.

Video USA: Unruhen nach Schüssen auf Afroamerikaner Jacob Blake 1:31 min Demonstranten zündeten Fahrzeuge an und warfen Molotowcocktails und Ziegelsteine. Die Behörden ließen öffentliche Gebäude in der Stadt schließen. © Reuters

Videoaufnahmen des Polizeieinsatzes am 23. August in Kenosha zeigen, wie Blake sich zunächst in ein Auto lehnt, während ein Polizist an seinem Hemd zieht, auch ein Taser kommt zum Einsatz. Als er sich vom Auto abwendet, schießen die Beamten. Drei seiner Söhne im Alter von drei, fünf und acht Jahren saßen währenddessen auf der Rückbank des Autos, auch die Verlobte von Blake musste die Tat mit ansehen. Die beiden beteiligten Polizisten wurden suspendiert.

Der Fall hatte die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt neu angefacht, die vom Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis Ende Mai ausgelöst worden waren.