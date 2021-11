Nach Panik in Diskothek: Genaue Besucherzahl steht noch nicht fest

Rettungswagen und Polizei steht von einer Diskothek in Friesoythe. Zu einer Panik mit Verletzten ist es in der Nacht zum Samstag in einer Diskothek in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg bekommen. Der Landkreis ließ die Disco um kurz vor Mitternacht räumen, weil viele Gäste ohne Kontrolle ihres Impfstatus Einlass erhalten hatten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. © Quelle: Andre van Elten/TNN/dpa