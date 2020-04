Nach Notruf in Milwaukee: Polizei findet fünf Tote

Anzeige

Milwaukee. Die Polizei im US-Staat Wisconsin hat in einem Haus fünf Leichen entdeckt. Die Beamten seien nach einem Notruf am späten Vormittag in das Gebäude in Milwaukee geeilt und hätten fünf Tote im Alter von 14 bis 41 Jahren gefunden, sagte Polizeichef Alfonso Morales am Montag in einer kurzen Pressekonferenz. Die Zeitung "Milwaukee Journal Sentinel" berichtete unter Berufung auf einen Polizeioffizier, ein Baby habe überlebt. Der Täter habe es offenbar bewusst verschont.

Morales sagte, die Ermittler hätten eine Waffe sichergestellt und gingen derzeit davon aus, dass der Schütze allein gehandelt habe. Die Allgemeinheit sei nicht bedroht worden. Der Mann, der den Notruf abgesetzt habe, sei festgenommen worden. Man wolle herausfinden, in welcher konkreten Beziehung er zu den Opfern gestanden habe. Am Telefon habe er gesagt, seine Familie sei tot.

RND/AP