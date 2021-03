Nach Mord mit Hammer: Verdächtiger gesteht 15 weitere Tötungen

Anzeige

Ein Mordverdächtiger in den USA hat die Tötung von 15 weiteren Menschen gestanden. Der 47-Jährige habe ausgesagt, dass er unter anderem seine frühere Frau umgebracht habe, sagte Staatsanwalt Alec Gutierrez am Freitag (Ortszeit) bei einer Gerichtsanhörung, wie die Nachrichtenseite NJ.com berichtete. Die Polizei äußerte allerdings Zweifel an seinen Behauptungen.

Leiche im Auto

Der Mann steht unter Verdacht, am vergangenen Montag im US-Staat New Jersey einen 66-Jährigen mit einem Hammer erschlagen zu haben. Er wurde im Auto des Opfers festgenommen, das ihn nach eigener Darstellung als Kind sexuell misshandelt haben soll. Im Zusammenhang mit dem Tod seiner Exfrau und drei anderen in New Mexiko wurde nach dem Verdächtigen bereits gesucht. Ihre Leichen waren vergangene Woche in einem Auto am Flughafen von Albuquerque gefunden worden. Diese Taten habe er gestanden, ebenso wie elf andere Morde, sagte Staatsanwalt Gutierrez.

Polizeiermittler David Chavez sagte dem „Albuquerque Journal“, man habe keine Hinweise darauf, dass die Angaben des Mannes zu den elf weiteren Morden der Wahrheit entsprächen. Es gebe keine ungelösten Mord- oder Vermisstenfälle, die zu seiner Darstellung passten. Im Zusammenhang mit den vier Toten in Mexiko wird der Mann bisher auch noch nicht offiziell als Tatverdächtiger geführt.