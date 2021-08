Nach möglichem Hitzerekord auf Sizilien: Wo liegt der deutsche Rekord?

Anzeige

Anzeige

Die andauernde Hitzewelle in Italien hat einen neuen Temperaturrekord mit sich gebracht. In der Provinz Syrakus auf der Insel Sizilien wurden am Mittwoch 48,8 Grad gemessen. So einen hohen Wert gab es seit Beginn der Aufzeichnungen in Europa noch nie. Damit wäre der alte europäische Hitzerekord von 48 Grad in Athen aus dem Jahr 1977 um 0,8 Grad übertroffen. Der Rekord wird aber zunächst noch von der Weltwetterorganisation (WMO) überprüft.

So hohe Temperaturen werden in Deutschland zwar nicht erreicht, aber auch in der Bundesrepublik kann es richtig heiß werden. So wie in Duisburg und Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen, als an beiden Orten am 25. Juli 2019 eine Temperatur von 41,2 Grad gemessen wurde – offizieller deutscher Rekord. Die Städte in NRW lösten die bayerische Stadt Kitzingen als heißester Ort des Landes ab. Dort wurden 2015 40,3 Grad gemessen, erklärt Meteorologin Janina Lersch von „Wetterkontor“.

Es war aber auch schonmal heißer in Deutschland, sagt Lersch. „In Lingen im Emsland wurde im Juli 2019 eine Temperatur von 42,6 Grad gemessen.“ Dieser Rekord wurde zunächst vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bestätigt, ein Jahr später wegen Mängeln an der Messstation aber wieder annulliert.