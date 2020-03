Nach Missbrauch auf Plattform: Online-Petition fordert Schließung von Pornhub

Anzeige

Eine amerikanische Aktivistin legt sich mit eine der größten Pornowebseiten der Welt an: Pornhub. Laila Mickelwait erhebt in ihrer Online-Petition, die mittlerweile mehr als 430.000 Menschen unterzeichnet haben, schwere Anschuldigungen. So behauptet sie: “Pornhub ist am Handel mit Frauen und Minderjährigen beteiligt."

Es gab in den letzten Monaten zahlreiche schockierende Fälle, wo Videos auf Pornhub gepostet wurden, in denen minderjährige Opfer von Sex-Handel und Vergewaltigungen zu sehen sind. Als ein Beispiel von vielen nennt sie ein vermisstes 15-jähriges Mädchen, das 58 Mal auf der Seite in Missbrauchsvideos aufgetaucht ist, davon berichtete auch “Newsweek”. Ebenfalls wurde die Vergewaltigung eines 14-jährigen Kindes in mehreren Videos auf Pornhub hochgeladen. Wie “BBC” berichtet, wurde eines über 400.000 Mal angesehen.

Mickelwaits Petition scheint Anklang zu finden, sie wurde schon über 430.000 Mal unterschrieben.

Pro Minute 63.000 Besucher bei Pornhub

Doch wie können Straftaten auf Pornhub landen? Laut Mickelwait reiche eine funktionierende E-Mail-Adresse, um Pornografie hochzuladen: “Es ist kein von der Regierung ausgestellter Ausweis erforderlich, nicht einmal, um mit seinem vertrauenswürdigen blauen Häkchen, das alles in Ordnung erscheinen lässt, ‘verifiziert’ zu werden. Ich weiß das, weil ich es versucht habe.” So habe es weniger als zehn Minuten gebraucht, um ein Benutzerkonto zu erstellen und Testinhalte hochzuladen, die sofort online gingen. Erst im Nachgang hätte sie sich verifizieren lassen müssen. “Ich hätte mich dann von Pornhub verifizieren lassen können, und alles, was ich tun müsste, ist ein Foto von mir zu senden, das ein Papier mit meinem Benutzernamen hält.”

Pornhub tue zu wenig um sicherzustellen, dass auf der alle Videos der Plattform einvernehmlich entstanden sind. Ein besonders schlimmer Fall hatte im letzten Jahr Schlagzeilen gemacht: Eine Produktionsfirma, die auf Pornhub Videos hochlud, wurde verklagt, weil sie 22 Frauen unter falschen Angaben dazu drängten in den Videos mitzuwirken. Die Frauen bekamen recht, ihnen wurde Millionen zugesprochen. Erst dann beseitigte Pornhub die Videos und später auch alle Inhalte der Produktionsfirma auf der Seite, das berichtete “Stern” unter Berufung auf Vice.

Das Unternehmen Pornhub hatte im Jahr 2018 laut “Forbes” pro Minute über 63.000 Besucher. Viele dieser Besucher haben Interesse an Pornografie mit jung aussehenden Frauen und Männern. So sei laut Mickelwait der Begriff “Teen” einer der meist gesuchten auf der Plattform. Und weil die Chefs von Pornhub laut Laila Mickelwait zu wenig machen, um all das zu stoppen, möchte sie, dass Pornhub offline geht.

Die Plattform sieht das jedoch anders. Wie “The Guardian” berichtet, besteht Pornhub darauf, dass sie über solide Verfahren verfügen, um die Veröffentlichung illegaler Inhalte zu verhindern. Des Weiteren verteidigen sie veröffentlichtes Material als legitime Fantasien, die durch Redefreiheit geschützt sind.

RND/am